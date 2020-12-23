31 декабря все пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию рабочего дня, а в праздничные дни нового года с 1 по 10 января - согласно измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.Время отправления поездов:— из Калининграда в Светлогорск (через Переславское) 1 января — в 7:41, 11:11, 13:29, 17:28, 18:35; со 2 по 10 января — в 7:41, 11:11, 13:29, 15:44, 17:28, 18:35;- из Калининграда в Светлогорск (через Зеленоградск) с 1 по 10 января — в 8:00, 12:00 и 20:00;— из Светлогорска в Калининград (через Переславское) 1 января — 9:01, 12:25, 15:18, 19:26 и 20:23; со 2 по 10 января — в 7:39, 9:01, 12:25, 15:18, 17:03, 19:26, и 20:23;— из Светлогорска в Калининград (через Зеленоградск) с 1 по 10 января — в 9:51 и 13:50;— из Калининграда в Пионерский Курорт (без остановки на станции Зеленоградск) с 1 по 10 января — в 15:00;— из Пионерского Курорта в Калининград (без остановки на станции Зеленоградск) с 1 по 10 января — в 16:25;— из Калининграда в Зеленоградск с 1 по 10 января — в 8:00, 11:02, 12:00, 15:57, 17:33, 20:00;— из Зеленоградска в Калининград 1 января — в 10:36, 12:49, 14:40, 17:38 и 18:32; со 2 по 10 января — в 7:45, 10:36, 12:49, 14:40, 17:38 и 18:32;На остальных пригородных маршрутах поезда назначаются по следующим датам:— на багратионовском направлении (до о.п. Стрельня) — 2, 4, 6, 8 и 10 января. Время отправления из Калининграда — 8:35, с о.п. Стрельня — 14:30;— на мамоновском направлении — 2, 4, 6, 8 и 10 января. Время отправления из Калининграда в 10:10, из Мамоново - в 16:22;— на советском направлении — 10 января. Отправление — с Южного вокзала в 18:20, из Советска — в 18:00.На Черняховском, Балтийском, Гурьевском направлениях, а также на внутригородских маршрутах пригородные поезда с 1 по 10 января включительно курсировать не будут. С 11 января на всех направлениях пригородные поезда начнут курсировать в соответствии с обычным расписанием.