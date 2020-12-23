О закрытии на карантин одной из калининградских школ сообщила министр образования региона Светлана Трусенева, которая сегодня, 23 декабря, провела родительское собрание в онлайн-формате.- Всего из-за ковида закрыт 61 класс, примерно 1500 учащихся находятся на карантине как контактные, - рассказала Светлана Трусенева. - Сейчас болеют коронавирусной инфекцией примерно 9 процентов учителей и примерно один процент участников образовательной деятельности.Министр уточнила, что решение о начале третей четверти будет принято во время новогодних каникул.