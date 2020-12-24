Повышение коммунальных тарифов в 2021 году произойдет 1 июля. Об этом сообщает «РБК-Калининград» со ссылкой на региональную службу по государственному регулированию цен и тарифов. Максимальное предельно допустимое увеличение составит 5,4% по сравнению с текущем декабрем.- Тарифы на электроэнергию вырастут на 3,7% для пользователей электрических плит (3,05 рубля за кВтч) и 3,8% для пользователей газовых плит (4,36 рубля за кВтч).- Плата за водоотведение увеличится на 5,9% (21,40 рубля за кубометр), за холодную воду - на 4,8% (26,08 рублей за кубометр), за горячую 0,6%, за отопление тариф вырастет на 0,6% (2429,02 рубля за гКалл).- Тариф на газоснабжение останется прежним (9,31 рубля за кубометр).