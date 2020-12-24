Как сообщает региональный оперативный штаб, за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции. В этот раз обращает на себя внимание рекордно большое число заразившихся пенсионеров - сразу 91 человек.Коронавирус диагностировали у 10 учащихся (школы №2, №5, №6, №8, №28, №38, №46, №56, лицей №23, гимназия №32 в Калининграде) и четырех сотрудников образовательных учреждений.Также среди заболевших:- 35 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 22 медицинских работников;- 15 неработающих;- 7 работающих на промышленных предприятиях;- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 4 студента (КГТУ, КИТИС, БФУ имени Канта, Колледж предпринимательства)- 4 сотрудника образовательных учреждений;- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;- 2 сотрудника охранных предприятий;