Первенство России по тяжелой атлетике провели в дистанционном формате – 300 спортсменов выходили на помост в своих спортшколах, а результат фиксировался посредством удаленной конференцсвязи и электронной системы судейства.Как сообщает министерство спорта Калининградской области, впервые победу на всероссийском уровне одержала воспитанница спортивной школы Пионерского Дарья Юдович.Девушка, выступавшая в возрастной категории не старше 17 лет, рванула в лучшей попытке штангу весом 68 кг и толкнула штангу весом 93 кг. Итог – золотая медаль.