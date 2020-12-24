Специалисты Циан составили рейтинг самых дорогих арендных квартир северо-западного федерального округа. Калининградская область заняла почетное второе место благодаря квартире, расположенной доме на улице Московской в Зеленоградске.За жилище площадью 160 квадратных метров хозяева просят 1150 тысяч рублей в месяц. За эти деньги в распоряжении жильцов будет крупноформатная трехкомнатная квартира, целиком занимающая второй этаж в трехэтажном доме. Есть три застекленных балкона, сауна, джакузи, отдельная гардеробная. Кроме того, у съемщиков будут два парковочных места.Отметим, что до первого места зеленоградским хоромам не хватило всего 5 тысяч. Рейтинг возглавилм аппартаменты, расположенные в деревни Мистолово Ленинградской области. Снять квартиру (66 квадратных метров) можно за 155 тысяч рублей в месяц.