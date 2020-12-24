За минувшие сутки COVID-19 выявили у жителей восьми муниципалитетов Калининградской области. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, география заражения выглядит так:Калининград — 193;Гурьевский городской округ — 4;Полесский городской округ — 2;Правдинский городской округ — 2;Багратионовский городской округ — 1;Зеленоградский городской округ — 1;Славский городской округ — 1;Неманский городской округ — 1.По общему число зараженных за все время пандемии лидирует Калининград - 9 922 человека (60% от числа всех инфицированных в области).