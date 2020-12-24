В национальном парке «Куршская коса» в преддверии новогодних праздников усилен контроль на КПП. Инспекторы намерены осматривать машины на предмет срубленных елей.«На контрольно-пропускном пункте № 1 (3-й км косы) вплоть до 31 декабря 2020 года специальная государственная инспекция проводит выборочный осмотр транспортных средств, выезжающих с особо охраняемой природной территории», - отмечают в пресс-службе нацпарка.Кроме того, усилен график несения службы госинспекторов на территории лесных массивов.Напомним, за нарушение природоохранного законодательства составляется протокол, виновник платит штраф 4 тысячи рублей плюс возмещение ущерба за срубленное дерево вплоть до возбуждения уголовного дела.