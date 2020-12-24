В Калининграде 20-летний парень, гуляя по ночному городу, украл искусственную ель, которая украшала вход в магазин на проспекте Мира. Елочку он дотащил до перекрестка улиц Леонова и Пацаева. Там он спрятал новогоднее дерево. Похититель попал на запись камер видеонаблюдения.Полицейские оперативно установили личность похитителя елки стоимостью 40 тысяч рублей.- Шагая по украшенным улицам предновогоднего города, молодой человек не смог пройти мимо нарядной ели. Что это было, предпринимательский драйв или краткосрочный импульс, выясняется, - отметила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.В отношении ранее не судимого калининградца возбуждено уголовное дело за кражу.