В Калининградской области в среду сбили трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.На 19 километре автодороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное» водитель «Фольксвагена» сбил 17-летнюю девушку, вышедшую на проезжую часть из-за остановившегося автомобиля. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.На улице Ленинградской в Черняховске водитель «Ауди» сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. В результате наезда ребенок получил травмы.На улице Челнокова водитель «Сузуки» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и совершил наезд на 57-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.