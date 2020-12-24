В Калининграде 27 декабря проведут историческую велоэкскурсию «Назад в будущее», маршрут которой подготовлен, в том числе по материалам Государственного архива Калининградской области.Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта. велопробег стартует в 12:00 у елки на Верхнем озере. Длина маршрута составит 15 км.«На каждой остановке для участников маршрута пройдут мини-лекции от специалистов из БФУ про важные события 1950 года в Калининграде. Экскурсия будет сопровождаться праздничными перформансами», - рассказали организаторы.Приветствуется стилизованная под послевоенные годы одежда и любая новогодняя атрибутика.Экскурсия бесплатная, но количество участников ограничено до 10 человек, запись по электронной почте nikitinns@mail.ru.Внимание! Участники должны соблюдать все официальные требования по предотвращению распространения COVID-2019.