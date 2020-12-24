В Калининграде в четверг, 24 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.До 18 часов света не будет на ул. Д. Давыдова 2, 3, 3а, 4-14, 5, 9, 17-21, 18-26, 20а,ул. Ген. Павлова 7, 11, 12а,б,в, 14, 13-23, 20- 30, 30а, 33ул. Барклая де Толли 2, 2а, 4-26, 3-15, 9а,б,в, 11а, 20а,гул. Герцена 35 (МОУ СОШ № 8), 36, 37-69, 48, 50, 54-66, 75ул. Глинки 12-26, 40-66, 51-103, 70, 72, 76, 78ул. Краснохолмская 2, 2а,б,в, 3, 4, 4а,б,в,д, 5-23, 5а, 6-10, 6а, 16- 22, 17, 19, 23ул. Богатырская 4б, 26, 28ул. Брянская 1-7, 2, 4,ул. Ген. Раевского 27ул. Гончарова 5-17, 9а.В Центральном районе электроэнергия отключена до 18 часов по адресам:ул. К.Маркса 54-82, 82а,б, 84а-102ул. Чернышевского 31, 31а, б, 33, 33а, 35, 35б, 37, 37а, 41-49, 44а,б, 58-68ул. Коммунальная 30, 32, 36, 38, 46, 48пер. Чернышевского 2, 4, 43ул. Фестивальная аллея 15, 20.Холодное водоснабжение приостановлено в Центральном районе на ул. Гайдара 4а для установки в доме водомерного узла. Работы планируется завершить к 15:00.