На Московской бирже в среду, 23 декабря, состоялось размещение государственных облигаций Калининградской области 2020 года. В результате размещения регион привлек 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.Облигации выпущены по ставке купона в размере 6,1% годовых со сроком обращения 6,5 лет и амортизацией долга начиная с 2023 года. Средства от размещения будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета. Агентом по размещению облигаций выступил Газпромбанк, организаторами – ВТБ Капитал, банк «Открытие», Сбербанк КИБ, Совкомбанк.Напомним, правительство Калининградской области впервые вышло на рынок субфедеральных заимствований в 2016 году.