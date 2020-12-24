В Гвардейске в подвале жилого дома обнаружили снаряд времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Инцидент произошел на улице Тельмана. О подозрительном предмете в правоохранительные органы сообщил владелец подвала. После этого жильцов дома эвакуировали, а также оцепили прилегающую территорию.Осмотрев предмет, специалисты-взрывотехники установили, что это 88 миллиметровый снаряд времен войны. Он находился в коррозированном состоянии и не представлял опасности .Позже владелец подвала рассказал, что нашел снаряд 15 лет назад.