Во вторник, 22 декабря, в полицию обратился житель Янтарного, который сообщил, что у него угнали автомобиль Mercedes Sprinter.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, все произошло на улице Советской, где возле одного из домов и была припаркована машина. К автовладельцу подошли двое неизвестных, попросили сигарету. Мужчина отказал и ушел в дом, оставив ключ в замке зажигания. \\"Курильщики\\", не долго думая, сели в \\"Спринтер\\", завели его и поехали в ближайший магазин. Там взяли выпивки, после чего отправились домой. Теперь уже пешком.- 34-летних злоумышленников удалось задержать по горячим следам, - сообщили в полиции. - Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.В пресс-службе пояснили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».