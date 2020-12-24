В Зеленоградске не открылась Рождественская ярмарка, старт которой был намечен на четверг, 24 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщил организатор мероприятия.- Мы еще не открылись, хотя должны были. Ждали постановления правительства. Теперь ждем решения главы Зеленоградского района. Находимся в подвешенном состоянии. Если дадут добро, то откроемся. Можем работать навынос, соблюдая все меры безопасности. Если же не разрешат, то придется не проводить ярмарку, к сожалению. Мы же не будем действовать самостоятельно, без разрешения и вне закона, - говорит Максим Ваняшин, руководитель «Макроконцерт». Он уточнил, что мероприятие было оговорено с Роспотребнадзором.Максим Ваняшин отметил, что предыдущее мероприятие «Макроконцерт» проводил в сентябре и тогда строго контролировали количество людей с помощью волонтеров, которые стояли с счетчиками на входе и выходе.