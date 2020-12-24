Самолетом военно-транспортной авиации в Калининград доставили вторую партию вакцины от коронавируса – всего 600 комплектов.Как сообщает пресс-служба Балтфлота, плановую вакцинацию проходит командный состав соединений и частей флота, экипажи кораблей, готовящиеся к выходу в море и военнослужащие, несущие боевое дежурство.Все, кому был введен первый компонент вакцины находятся под наблюдением медиков.Ранее были привиты военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, работающего с больными и других военных лечебных учреждений в регионе.Всего для вакцинирования личного состава на Балтийский флот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тысяч комплектов вакцины.