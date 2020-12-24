В этом году в проекте «Мы – россияне» приняли участие более четырёх тысяч калининградцев. Выезды молодёжи в разные города России в рамках экскурсионно-образовательных поездок проходили с 25 августа по 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.Студенты, молодежные лидеры и активисты молодежных объединений посетили Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Тверь, Великий Новгород. Также в этом году впервые участники программы побывали во Владивостоке. Ребята ознакомились с основными достопримечательностями городов.Кроме того, молодёжь приняла участие в акциях, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы.«Это не только отдых и приятные впечатления, в поездках участники знакомятся с историей и культурой городов нашей страны. Из поездок ребята возвращаются с горящими глазами и хорошими воспоминаниями. Для многих из них проект «Мы – россияне» становится отправной точкой, и они начинают уже самостоятельно путешествовать по России», – подчеркнул руководитель агентства по делам молодёжи Денис Калиновский.Проект «Мы – россияне» реализуется в Калининградской области с 2007 года. За это время в экскурсионно-образовательных поездках приняли участие более 112 тысяч молодых жителей региона.