Областные власти изменили свои планы по срокам зимних каникул. В опубликованном вчера постановлении, напомним, речь шла о возобновлении занятий с 18 января, однако сегодня в региональном правительстве сообщили, что изменили решение «в связи с высоким общественным резонансом, активностью родителей в социальных сетях и в целях обеспечения сохранения здоровья детей».Открывать школы после зимних каникул будут поэтапно:- с 11 января к обучению приступит вся начальная школа (1-4 классы), а также выпускники этого года (9 и 11 классы)- с 18 января к ним присоединятся ученики 5-8 и 10 классов.- Такой постепенный запуск школ после длинных каникул позволит ограничить круг контактов среди детей, снизит нагрузку на педагогов, – отметила министр образования Светлана Трусенева. - Кроме того, как известно, учебный год у малышей и выпускников заканчивается чуть раньше. Эта учебная неделя будет компенсирована в любом случае.Изменения в постановление регионального правительства, которое предусматривало окончание каникул 17 января, обещают внести во время новогодних праздников.