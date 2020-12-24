О планах возродить трамвайный маршрут №3 от от Южного вокзала до Центрального парка стало известно в начале декабря. Сегодня глава администрации Елена Дятлова посетила «Калининград-ГорТранс», и во время этого визита стали известны новые детали проекта.- Мы рассчитываем, что после восстановления движения интервал на «третьем маршруте» будет 10-15 минут между трамваями, - сообщил директор «Калининград-ГорТранс» Александр Ершов. - Количество бортов на маршруте составит 10 штук. На данный момент у нас, конечно, столько нет, но надеюсь, со временем будет увеличен парк, или мы сможем восстановить что-то.Власти признают, что полностью переложить рельсы на всем маршруте №3 не получится по финансовым соображениям, однако частично восстановить нерабочие отрезки можно вполне. При этом опоры для контактной сети заменят на протяжении всей линии.Как сообщает пресс-служба мэрии, в субботу в Калининград из Санкт-Петербурга должны доставить новый трамвай «Корсар». Как минимум месяц его будут тестировать на нашей колее.