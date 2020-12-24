Калининградский фотограф Денис Штейн решил рассказать подписчикам в соцсетях о фотоэкспериментах со снежинками. Уникальные снимки он выложил на своей страничке «ВКонтакте».«В течении нескольких лет я пытаюсь поймать тот очень редкий момент, когда становится возможным заснять хрупкую красоту ледяных кристаллов, падающих с огромной высоты на землю. Теплые зимы в Калининградской области существенно усложняют реализацию такой идеи», - пишет Денис.Он рассказывает, что впервые заснял снежинку в 2013 году на прозрачном стекле с помощью самодельного объектива. Основную же часть кадров он сделал весной 2018 года, в первых числах марта.«Вес обычной снежинки очень небольшой - тысяча снежинок, вместе взятых, весят лишь один грамм. Естественно, что для съемки таких красавиц приходится прибегать к различного рода ухищрениям, дабы не повредить ценную модель», - рассказывает Денис.