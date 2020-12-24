В выходные, 19 и 20 декабря, на острове Канта прошла новогодняя ярмарка, совмещенная с фестивалем уличной еды. Народу, напомним, было много. Ярмарка, организованная в ковид-кризис, вызвала негативную реакцию у многих калининградцев, по соцсетям разошлись фотографии толп людей, многие из которых были без масок.В региональном минкульте прокомментировали скандал. Пост разместили в официальном Инстаграм-аккаунте министерства по культуре и туризму.Министерство сразу оговорилось, что берет на себя всю ответственность за то, что происходит на острове Канта. Однако, организатором там выступает учреждение «Кафедральныи собор». «Собор из своих внебюджетных источников понес все 100% затрат на организацию предновогоднеи ярмарки – палатки, электричество, реклама и т.д. Продавцы заключали договоры о работе на ярмарке непосредственно с собором… Все продавцы сдали тест ПЦР на ковид, находились в масках и перчатках, была нанесена разметка для соблюдения социальнои дистанции, которую, к сожалению, посетители не соблюдали», - отмечают в министерстве.В министерстве подчеркивают, что «оценив количество людеи на ярмарке, несоблюдение социальнои дистанции и другие факторы, Роспотребнадзор вынес решение о приостановлении работы ярмарки в том виде, в каком она была в выходные».При этом сам Кафердальный собор теперь, вероятно, заплатит штраф. Какой – не сказано.«Собор вовремя не уведомил Роспотребнадзор о начале предоставления услуг общественного питания на острове Канта. Это ответственность организатора ярмарки. За нарушение учреждение понесет соответствующее наказание», - отметили в минкульте.Подробно о скандале с фестивалем читайте здесь.При этом организаторы Kaliningrad Street Food так сказали о ярмарке на острове Канта: «Нам нанесен удар под дых».