В 2021 году прогнозируется ажиотаж на санаторно-курортный и лечебно-оздоровительный отдых. Сейчас туристы активно запрашивают направления для лечения сердца, суставов, и нервов.По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в том-5 самых ажиотажных для оздоровления и лечения направлений вошли два города Калининградской области.Места распределились так:1. Саки (Крым) - 39%2. Мацеста (Сочи) - 18%3. Кавказские минеральные воды - 14%4. Белокуриха (Алтайский край), Паратунка (Камчатский край) - по 7%5. Марциальные воды (Карелия), Светлогорск и Зеленоградск (Калининградская область) - по 5,5%.Туристы из разных регионов России уже интересуются бронью жилья в этих городах-крортах.