Власти Калининграда получили положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства дополнительного корпуса детсада №11 на улице Орудийной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Новый корпус детского сада рассчитан на 90 детей и включает в себя 2 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года) вместимостью 22 человека каждая и 2 группы по 23 человека (одна – для детей от 3 до 5 лет и одна – для детей от 5 до 7 лет).В здании запроектированы помещения четырех групповых ячеек. В каждой из них стандартный набор помещений: раздевалка, групповая, спальная, буфетная, туалетная; имеется два эвакуационных выхода. В корпусе будут также зал для музыкальных и физкультурных занятий, оснащенный необходимой мебелью, аудиосистемой, гимнастическими скамьями, необходимым спортивным инвентарем, защитной сеткой для спортзалов.