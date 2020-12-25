В административное здание на улице Хуторской в Светлогорске явились посетители. Только пришли они не в рабочее время, а ночью и поэтому тайком. Целью воров были компьютерные мониторы, батареи и прочее имущество, которого в итоге вынесли на более чем 43 тысячи рублей.Орудовавшая в офисе троица не знала, что угодила в фотоловушку, которой было предусмотрительно оборудовано помещение. Приспособление благополучно сработало, зафиксировав процесс самой кражи и ее участников. Первым оперативники угрозыска задержали неоднократно судимого 38-летнего горожанина. Затем настала очередь его подельников.- Степень их участия в преступлении устанавливается, сейчас проводится их проверка на причастность к совершению аналогичных преступлений, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. – Основному же фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.