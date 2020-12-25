После того, как президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 31 декабря выходным по всей стране, власти Калининградской области подготовили постановление на этот счет. Но отдыхать будут не все.Последний день 2020 года объявили выходным только для работников бюджетных организаций. При этом в январе им придется работать на один день больше.- То, какой именно из выходных дней января станет рабочим, будет указано в постановлении, - уточнил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков. - Бизнесу мы можешь лишь рекомендовать поступить так же, но какое именно решение они примут, мы не знаем.