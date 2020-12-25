За сутки в Калининградской области было выявлено 204 новых случая коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 151случай ОРВИ, 38 случаев пневмонии и 15 бессимптомных случаев.Среди заболевших:- 18 пенсионеров;- 35 медицинских работников;- 2 работающих на промышленных предприятиях;- 15 сотрудников образовательных учреждений;- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;- 10 сотрудников пищевых предприятий;- 2 работника предприятий с/х;- 4 сотрудника банков;- сотрудник учреждения культуры;- 2 сотрудника охранных предприятий;- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 21 учащийся (школы 56, 10, 19, 26, 38, лицей 18, лицей 40, Гимназия 22, морской лицей Калининград, Школа Нестерова, Школа 6 Черняховск, Гимназия 1 Советск, Школа будущего, Гимназия Гурьевск, лицей 1 Балтийск, Школа 5 Светлый);- 3 воспитанника д/с ( д/с 9 Светлый, 53, 43 Калининград);- 4 студента (КГТУ, колледж предпринимательства, МФЮА, Прибалтийский судостроительный техникум);- 3 неорганизованных ребёнка 1 год, 2 года, 5 лет);- 27 неработающих.Всего в области по состоянию на пятницу, 25 декабря, зарегистрировано 16493 случая заболевания.