В Калининграде в пятницу, 25 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.В Центральном районе энергоснабжение прекращено до 21:00 по адресам:ул. К.Маркса 54-102ул. Чернышевского31-31б,35-49а,44а,44б,58-68пер. Чернышевского2-4ул. Коммунальная 30-32,36-38,46-48ул. Фестивальная 15,20.В Ленинградском районе до 18:00 электричество отключено по адресам:Московский пр-т 19-39,159а,46аул. Коперника 21,6-10ул. Больничная 21-25,45,40,44ул. Салтыкова-Щедрина 2.В Московском районе света не будет в разное время дня по разным адресам:До 18:00 на ул. Машиностроительной 62-64в, 66(МОУ СОШ №29),68-96, 98-108 и ул. Судостроительной 87-89, 94,102.С 13:00 до 18:00 света не будет по адресам:ул. Дзержинского 85-89,116-124,134, ж/д переезд 1282 кмул. Коммунистическая 30-32б,34, 25-27,35-49,ул. Летняя 14,14а,18,22ул. П.Морозова115,115а-б,125а.Холодное водоснабжение приостановлено в Московском районе до 13:00 на ул. Машиностроительной 60-64,68-72, 110-116,158-172 и на ул. Батальной 67,67а. До 15:00 – на ул. Киевской 114-118.В Ленинградском районе до 15:00 вода отключена на ул. Липовая аллея 3а.