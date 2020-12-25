Следственный отделом по Московскому району Калининграда регионального Управления СКР отправил для рассмотрения в суде уголовное дело по обвинению 37-летнего мастера участка в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человекаИнцидент произошел во время строительства спорткомплекса с плавательным бассейном в парке «Южный». Являясь непосредственным руководителем работ, обвиняемый, в нарушение действующих норм и правил труда, допустил на объект двух сотрудников без трудового договора, медицинского осмотра, обучения и инструктирования. Днем 16 марта эти рабочие укладывали сэндвич-панели на крыше, не позаботившись должным образом о страховке и защитном ограждении. Уже при спуске с крыши у 22-летнего парня отстегнулась страховочная веревка. Видя, что напарник падает, его 29-летний коллега попытался помочь, но в результате оба полетели вниз с высоты порядка 10 метров. Пострадавшие выжили, но получили тяжелейшие травмы.- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении категорически отрицал, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Однако следствием собран достаточный объем неопровержимых доказательств: допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и строительно-технические, выполнены иные следственные и процессуальные действия.