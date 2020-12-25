Днем 21 декабря супружеская пара из поселка Долгоруково в Багратионовском районе отправилась в магазин, оставив дома 10-летнего сына. Неожиданно дверь распахнулась и в дом ворвался неизвестный молодчик, который на глазах мальчика схватил с тумбочки кошелек и выбежал обратно на улицу.Не успел ребенок оправиться от испуга и запереть дверь, как на пороге возник все тот же незнакомец, который на сей раз сгреб в сумку хранившиеся в квартире 15 бутылок водки и был таков. Однако на этом все не закончилось: через некоторое время уже плохо державшийся на ногах налетчик вновь появился – и теперь его добычей стал ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей. Вернувшиеся, наконец, отец и мать, выслушав рассказ сына, поспешили в полицию. И через несколько часов сотрудники угрозыска задержали подозреваемого, прятавшегося в окрестных полях. Им оказался ранее судимый за кражу 23-летний житель одного из соседних поселков.- Молодой человек признался оперативникам, что решился на грабеж, находясь под воздействием алкоголя, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Заглянув в окно первого попавшегося дома, он увидел портмоне, забежал внутрь и схватил его, после чего скрылся. Но поскольку в кошельке оказалась мелочь – 20 евро и 10 долларов, вернулся в дом и похитил водку. Употребив еще алкоголя, сельчанин решил повторить налет в третий раз…Все награбленное преступник спрятал у своего знакомого, поле чего решил спрятаться и сам. Но, как уже было сказано, безуспешно. Часть водки, которую налетчик не успел выпить, и ноутбук изъяты. Возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Новый год уголовник будет встречать в камере следственного изолятора.