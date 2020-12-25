Теперь при оплате товаров на кассе супермаркета SPAR покупатель может выбрать способ оплаты через СБП, отсканировав уникальный QR-код и подтвердив оплату товара в мобильном приложении банка, поддерживающем оплату через СБП. Уведомление о проведении транзакции мгновенно поступит как на телефон покупателя, так и на кассу магазина.Для покупателей оплата через СБП является бесплатной. Неоспоримым преимуществом нового способа оплаты является скорость осуществления расчетов. Деньги списываются со счета покупателя и моментально зачисляются на расчетный счет продавца.- Райффайзенбанк активно интегрирует оплату по QR коду с компаниями из разных секторов экономики. Мы предлагаем корпоративным клиентам не только стандартизированные, но и гибкие ИТ-решения оплаты по QR-коду. — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции АО Райффайзенбанка. - Интеграция с «SetRetail» – хороший пример такого подхода. Мы наблюдаем рост спроса со стороны бизнеса на различные сценарии c2b-сервиса и уверены, что за СБП будущее платежного рынка.Подключение бизнеса к СБП с помощью QR-кода позволяет значительно сократить транзакционные издержки на эквайринг, а также оптимизировать будущие расходы на оборудование торговых точек стационарными кассами и платежными терминалами.- Для нас подключение системы быстрых платежей – это еще один шаг по пути естественной эволюции в сторону технологического развития своих сервисов и услуг, – отметила главный исполнительный директор торговой сети SPAR в Калининградской области Анна Тищенко. - Калининградцы уже привыкли к тому, что именно торговая сеть SPAR первой в регионе предоставляет доступ к новейшим технологиям, используемым в торговле: большая доля касс самообслуживания, интернет-магазин с собственной службой доставки, многофункциональная программа лояльности и теперь СБП.