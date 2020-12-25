Для получения SIM-карты необходимо с мобильного телефона набрать номер *500. Звонить можно с любого оператора. Сотрудник МегаФона поможет подобрать подходящий тариф и опции, согласует адрес и время бесплатной доставки. SIM-карту привезут на следующий день с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Оплатить подключение можно курьеру наличными или банковской картой.Сама доставка в пределах Калининграда бесплатна. Для жителей микрорайонов Александра Космодемьянского, Чкаловск, Прибрежный и поселков Васильково, Малое Исаково, Большое Исаково, Кутузово и Невское, стоимость услуги составит 100 рублей. Экспресс-доставка в день заказа в течение 90 минут после его подтверждения обойдется в 200 рублей.Услуга сэкономит время на посещение салона и поиск информации о преимуществах тарифов. Для регистрации карты нужно скачать бесплатное приложение «МегаФон» в AppStore, Play Маркете или AppGallery. Активировать SIM-карту можно через портал «Госуслуги».Кроме заказа по номеру *500, SIM-карта с саморегистрацией доступна в собственном интернет-магазине МегаФона, а также на сайтах «M.Видео», «Эльдорадо», Wildberries, TMall и других.