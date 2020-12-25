Как сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли, предельная цена для сахара-песка в розничной торговле установлен в размере 60 рублей за килограмм, для подсолнечного масла– 125 рублей за литр.- Как известно, в декабре Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключили специальные соглашения с производителями и торговыми сетями о регулировании цены на сахар и масло на срок до 1 апреля 2021 года, – прокомментировал глава областного минэкпрома Дмитрий Кусков. - С учетом логистического фактора, ряд регионов, в том числе, наша Калининградская область, получили право самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты для розничных цен на эти продукты. По итогам переговоров с основными торговыми сетями региона и крупнейшими трейдерами выработано оптимальное, на наш взгляд, на текущий момент решение.Как уточнили в пресс-службе правительства, документ, утверждающий предельные цены и повышающие коэффициенты, будет опубликован в ближайшие дни.