Житель Калининграда забыл на ночь запереть входную дверь и в результате лишился 9 тысяч рублей.В полиции потерпевший рассказал, что из его прихожей был похищен кошелек, причем произошло это рано утром, когда мужчина еще крепко спал.- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Мамоново, ранее судимый, - отметили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.В полиции пояснили, что, по предварительным данным, злоумышленник во время обхода подъезда отыскал незапертую дверь, беспрепятственно проник в квартиру, похитил кошелёк, находившийся в висящей в прихожей куртке, и скрылся.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».