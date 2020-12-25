Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев с помощью мастеров-специалистов настроил антикварное пианино кенигсбергского производства, которое украшает его шиарную квартиру в Зеленоградске. Результатом похвастался, выложив ролик на своей страничке в Инстаграме.«Все в мире требует ремонта. Даже старинное пианино. Пианино с клавишами из слоновой кости, приобретенное мной у Иркутского антиквара специально для Зеленоградской квартиры, не настраивали более семидесяти лет. Теперь, благодаря прекрасному настройщику, это упущение исправлено!», - рассказывает историк моды.Музыкальный инструмент был сделан в конце XIX - начале ХХ века в Кенигсберге, о чем говорит табличка «E. Theden, Konigsberg i. Pr.».«В Иркутск пианино попало в качестве военного трофея. Сейчас оно вернулось на историческую родину, и украшает мою желтую гостиную», - поделился Александр Васильев.У Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк.Кстати, себя Александр уже давно называет местным жителем.- Я – житель Зеленоградска, - говорит он. - Зеленоградск для меня по значимости – второй город в России после Москвы.