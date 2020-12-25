Жителям дома №10 на улице Аэропортной, оказавшегося на пути Восточной эстакады, заплатят компенсацию в размере 32,7 миллиона рублей. Об этом в пятницу 25 декабря сообщила пресс-служба Ленинградского районного суда.В начале ноября этого года «Комсомолка» уже писала о тяжбе Агентства по имуществу Калининградской области и семье Василевских. Дело в том, что за участок, дом, баню, гараж, беседку и посаженные деревья им изначально предлагали всего 13 с небольшим миллионов рублей.По состоянию на 24 ноября размер компенсации составил 32 744 017 рублей (8 911 856 руб. — за участок, 23 832 161 рубль — за недвижимость и озеленение).Сама Илона Василевская решение суда обжаловать не планирует.