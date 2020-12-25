В пунктах пропуска на границе Калининградской области и Литвы выстроились огромные очереди из грузовиков.Как сообщает агентство Sputnik Литва, на переходе Чернышевское - Кибартай скопилось около сотни грузовиков. Терминал полностью заполнен, а время ожидания составляет около 14 часов.- Все грузовые транспортные средства должны становиться в общую очередь перед временным постом, который находится на магистральной дороге A7 Мариямполе – Калининград, перед городком Вирбалис, и ждать когда сотрудник фирмы охраны направит на терминал ожидания, – отмечает агентство со ссылкой на портал EVIS.Похожая ситуация наблюдается и в другом пункте пропуска - Советск - Панемуне.