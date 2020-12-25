Глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура назвала сложной ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в регионе.- На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Калининградской области оценивается как крайне сложная, без тенденции к стабилизации ситуации, и характеризуется ежесуточным приростом числа заболевших, достаточно высоким уровнем, - сказала Бабура в эфире радиостанции \\"Балтик Плюс\\".По словам главного санитарного врача региона, количество заболевших пневмониями тоже остается высоким.- У нас рост заболеваемости среди возрастной группы 65 плюс, у нас увеличилось число заболевших среди детей и прежде всего реализация коронавирусной инфекции среди детского населения у нас происходит в семейных очагах, - отметила Елена Бабура.