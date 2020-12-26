Отдел полиции по Центральному району г. Калининграда устанавливает личность неизвестного мужчины, который 13 декабря похитил из магазина «Спортмастер» в торговом центре «Европа» на улице Театральной, 30 две мужских пуховых куртки на общую сумму около 9 тысяч рублей.Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 55-22-02, 55-00-98 (дежурная часть), 8-999-092-36-59, 8-999-092-36-65, 8-911-499-96-52 либо 02 (102 с мобильного).Конфиденциальность гарантируется!