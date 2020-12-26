В терминало-логистический центр «Черняховск» Калининградской железной дороги прибыл первый контейнерный поезд из подмосковного ТЛЦ «Белый Раст», доставивший товары для калининградских предприятий – электротехнику и стройматериалы. Срок доставки составил трое суток. После загрузки продукцией местных производителей (электронная техника, кондитерские изделия, полимерные материалы) состав отправлен обратно в «Белый Раст».Как сообщили в пресс-службе КЖД, новый проект контейнерных перевозок по кольцевому маршруту между калининградскими и московскими логистическими центрами реализуется в партнерстве с российскими компаниями «Новик» и «Евросиб СПб-ТС». Проект предполагает курсирование контейнерных поездов между двумя ТЛЦ на постоянной основе с периодичностью две пары поездов в неделю и поэтапным увеличением объемов перевозки.