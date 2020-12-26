В женской исправительной колонии №4 (кто не знает - это в поселке Колосовка) УФСИН России по Калининградской области открылось кафе для осужденных.Свою работу заведение сразу начало с праздничного меню: салат «Оливье», различная выпечка, курица-гриль, блины с мясом, манты и прочее.Посетить кафе обитательницы ИК могут по предварительной записи в соответствии с распорядком дня. Платить придется из средств, имеющихся на лицевых счетах посетительниц. По словам замначальника УФСИН Олега Велиева, в будущем отбывающие наказание женщины смогут встречаться в кафе с родственниками, а также проводить там свободное время в качестве поощрения.Как сообщили в пресс-службе пенитенциарного ведомства, в дальнейшем такие заведения планируется открыть во всех исправительных учреждениях региона. В настоящее время подобное кафе уже имеется в колонии №8. И, как показывает практика, это стало стимулом для примерного поведения и соблюдения дисциплины среди спецконтингента. К тому же, возможность визита в кафе побуждает осужденных выполнять плановые нормы выработки на производственных участках, тем самым увеличить заработную плату, которую они могут потратить на любимые блюда.