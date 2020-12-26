Как уже сообщалось, за истекшие сутки в Калининграде и области было зафиксировано 210 новых случаев заражения COVID-19.Среди заболевших, как обычно, больше всего пенсионеров - 31 и медработников – 28. Опасный вирус также подхватили 10 работников промышленных предприятий, 11 сотрудников образовательных учреждений, 17 представителей транспортных предприятий и узлов, водителей транспортных средств, 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания. Кроме них заболели также сотрудник предприятия сферы ЖКХ, 4 сотрудника пищевых предприятий, работник сельхозпредприятия, 2 сотрудника банков, 3 сотрудника учреждений культуры, охранник, сотрудник предприятия сферы услуг, 2 сотрудника санатория, 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих.Кроме того, коронавирус диагностирован у 22 учащихся (школы №№ 5, 8, 28, 50, 56, 33, лицей №49, Гимназии №№ 1, 32, 40, «Ганзейская ладья», ШИЛИ, АПКМК в Калининграде, школы в поселках Железнодорожный и Знаменск, гимназия «Вектор», Зеленоградская школа, Классическая школа в Гурьевске, Школа №1 Светлогорска). Плюс к этому 3 воспитанника детсадов: №4 Пионерского, №17 Гурьевска и №2 Полесска. А также студент морского рыбопромышленного колледжа и 12 неработающих калининградцев.