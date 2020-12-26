Жителя Калининграда примерно с 2015 года стали беспокоить озноб, боли в области шеи, увеличение шейных лимфатических узлов, повышение температуры тела, кашель, одышка. Мужчина неоднократно обращался к участковому терапевту, но, хотя и тщательно выполнял рекомендации врача, лучше чувствовать себя так и не стал. Разве что назначенные от простуды антибиотики немного помогали, да и то ненадолго.Тогда весной 2018-го калининградец отправился к другому врачу, который в срочном порядке направил его на УЗИ и на консультацию челюстно-лицевого хирурга. После проведенного обследования у пациента диагностировали онкологию.И тогда горожанин решил обратиться с судебным иском к медучреждению о компенсации морального вреда вследствие недостатков качества медицинской помощи. Оценивая представленные по делу доказательства в их совокупности, Московский районный суд пришел к выводу, что требование истца является законным и обоснованным. Впрочем, этого не отрицали и представители ответчика.В итоге в пользу калининградцв с медицинского учреждения было взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации. А кроме того - возмещение судебных расходов, госпошлина и расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы, которые составили 150 094 рублей. Эти деньги пойдут в доход регионального и федерального бюджета.