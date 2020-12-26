Что именно не понравилось пьяному жителю Зеленоградска в приемном покое центральной районной больницы на тамошней улице Лесопарковой – бог весть. Но 37-летний мужик вдруг впал в агрессию и принялся крыть медперсонал самыми непотребными словами. Отчаявшись самостоятельно утихомирить дебошира, работники ЦРБ прибегли к помощи правоохранителей.Но и требование прибывших по вызову сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии покинуть помещение нарушитель общественного порядка проигнорировал, упорно продолжая материть окружающих и ломиться на объект здравоохранения. Пришлось задерживать хулигана и везти его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как сообщается, по факту произошедшего проводится проверка.