За сутки в Калининградской области было выявлено 211 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.В структуре заболевания 189 случаев ОРВИ, 18 случаев пневмоний и 4 бессимптомных случая.Среди заболевших:- 28 пенсионеров;- 27 медицинских работников;- 16 работающих на промышленных предприятиях;- 20 сотрудников образовательных учреждений;- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 3 сотрудника пищевых предприятий;- работник гостиницы;- сотрудник банка;- 2 сотрудника учреждения культуры;- 6 сотрудников охранных предприятий;- сотрудник предприятия сферы услуг;- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 9 учащихся (Школы 4, 47, 48 Калининград, Гимназия 7 Балтийск, школа 6, гимназия 2 Черняховск, гимназия Гурьевск);- 4 воспитанника д/с 1 Светлый, д/с 11 Советск, д/с 7 Черняховск, д/с 57 Калининград;- 13 неработающих