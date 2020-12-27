Администрация Калининграда получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы на улице Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Новая школа рассчитана на 1100 учащихся. Воспитанников она примет 1 сентября 2021 года.Все учебные помещения школы оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим оптимизировать процесс образования. Помимо учебных классов в здании также расположены кабинеты информатики, мастерские по обработке древесины, металла, швейного дела, кулинарии, актовый зал, спортивные залы с тренажерным залом, снарядной, тренерской и блоком раздевальных помещений, бассейн с переменной глубиной, приспособленный для занятий с учащимися с ограниченными физическими возможностями.Также в здании есть школьный музей, тир для сдачи норм ГТО и подготовки к ним, столовая, медицинский блок, игровые для групп продленного дня, административные помещения, библиотека с читальным залом, книгохранилищем и картотекой.