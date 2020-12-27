В Советске осудили бывшего бухгалтера муниципального предприятия, которая похитила крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В течение 2019 года женщина при направлении в банк электронного реестра файла по заработной плате вносила заведомо недостоверные сведения о сумме своей зарплаты, завышав ее. Ущерб составил более 342 тыс руб.Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также удовлетворен гражданский иск прокурора города Советска и с осужденной взыскано 332047 руб. в пользу МБУ «Благоустройство».