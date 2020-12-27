Правительство области поддержит предпринимателей, которые из-за дополнительных противоэпидемических мер вынуждены ограничить свою хозяйственную деятельность до 10 января 2021 года.«Это расположенные в торговых центрах, но не имеющие отдельного входа фудкорты, кафе, бары и другие заведения общепита. Также в список получателей субсидии включены частные лицензированные организации допобразования, – рассказал глава регионального минэкпрома Дмитрий Кусков. – Предварительно мы советовались по параметрам и условиям поддержки с представителями бизнеса, обсудили ситуацию с уполномоченным по защите прав предпринимателей».Указанные категории могут безвозмездно единоразово получить до 15 тысяч рублей на каждого своего сотрудника. При этом для общепита устанавливается предельная общая сумма субсидии: одна организация не может получить больше 225 тысяч рублей.Прием документов на оформление субсидии осуществляет ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» строго по предварительной записи по телефону +7 (4012) 303-380 или по электронной почте info@irc39.ru.Заявления на предоставление субсидии принимаются до 31 марта 2021 года.