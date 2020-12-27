За сутки сотрудники вневедомственной охраны задержали трех мужчина, которые совершили хищения из магазинов самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.Так, 35-летний мужчина неоднократно в течение года воровал из магазина на Ленинском проспекте. При помощи камер видеонаблюдения сотрудники магазина установили приметы правонарушителя и распространили их среди персонала. На этот раз противоправные действия мужчины были замечены сотрудниками супермаркета, которые вызвали охрану.Подобные хищения в течение суток были совершены из магазинов, расположенных на улице Багратиона и в Гурьевске на улице Каштановой. В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Сумма причинённого ущерба устанавливается.