В Калининградской области за сутки было выявлено 211 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 18-ти муниципалитетах.Больше всего заболевших в Калининграде – 101 человек.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 16Нестеровский городской округ – 1Озерский городской округ - 3Балтийский городской округ – 9Светловский городской округ – 4Пионерский городской округ – 1Гвардейский городской округ - 9Полесский городской округ – 6Гурьевский городской округ - 15Правдинский городской округ – 1Гусевский городской округ – 1Зеленоградский городской округ –14Советский городской округ - 19Мамоновский городской округ – 5Черняховский городской округ – 4Неманский городской округ – 1Янтарный городской округ - 1